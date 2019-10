Juve al lavoro per il derby: Higuain in gruppo, Pjanic a parte

DALLA CONTINASSA

Archiviata all'ultimo secondo la pratica Genoa, la Juve si è messa subito al lavoro in vista del derby di sabato sera. Alla Continassa lavoro di scarico per chi ha giocato col Grifone, per gli altri invece esercizi di tecnica e partitella. Smaltita la brutta botta alla testa rimediata nel finale di partita contro il Lecce, Gonzalo Higuain è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere disponibile per la stracittadina. Discorso diverso invece per Pjanic, che ha lavorato a parte ed è ancora in dubbio. Juventus: Higuain scontro con Gabriel e ferita alla fronte Getty Images

Dopo lo stop forzato col Genoa, dunque, il Pipita si candida per una maglia da titolare contro il Toro. Per partire dal 1' accanto a Cristiano Ronaldo l'ex Napoli dovrà battere la concorrenza di Dybala, mercoledì ancora tra i migliori in campo. Ma l'impressione è che Gonzalo possa far rifiatare la Joya biancorena in vista anche del prossimo impegno di Champions. Per quanto riguarda invece Pjanic, la situazione resta in stand-by. Il faro bianconero non è ancora totalmente ristabilito dal guaio muscolare accusato a Lecce. Complice la squalifica di Rabioto, se Miralem non dovesse farcela a recuperare, nel derby toccherà ancora a Bentancur vestire i panni del play, con Matuidi e uno tra Khedira ed Emre Can accanto.

