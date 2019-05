Juve, Agnelli e il messaggio ad Allegri: "Grazie Max"

20/05/2019

Non postava un tweet da 142 giorni. Il presidente della Juve Andrea Agnelli è tornato a farlo per mandare un altro messaggio di stima e di amicizia ad Allegri, dopo le parole di elogio espresse in occasione della conferenza stampa di addio del tecnico toscano alla squadra bianconera. "Grazie Max": due parole, accompagnate dalla foto di Agnelli e Allegri sorridenti uno accanto all'altro con in mano la coppa dello scudetto, il quinto in cinque anni per l'allenatore "che ha scritto la storia della Juve".