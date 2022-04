Juve a Reggio Emilia tra Champions e mercato: che occasione col Sassuolo 

VERSO SASSUOLO-JUVE

Una vittoria coi neroverdi consentirebbe ad Allegri di portarsi a -1 dal Napoli e a +8 dalla Roma. A margine della gara vertice per Frattesi e Raspadori

Mentre Milan e Inter continuano a correre in vetta alla classifica e a contendersi lo scudetto, la Juve si prepara ad affrontare il Sassuolo con due obiettivi. Il primo, sul campo, è l'avvicinamento al Napoli per "blindare" la Champions a quota 66 punti. Il secondo, fuori dal campo, ha invece a che fare col mercato. Nel mirino bianconero ci sono infatti Raspadori e Frattesi e, stando a Tuttosport, a margine della gara del Mapei sarebbe in programma un vertice tra i dirigenti per sondare il terreno e capire le reciproche intenzioni. Getty Images

Vedi anche juventus Raspadori chiama la Juve: "Mi piace giocare nel ruolo di Dybala"

Un incontro puramente esplorativo. Anche perché in questo momento tutte le attenzioni sono concentrate sulle ultime partite in programma e sulla voglia del gruppo bianconero di chiudere la stagione al meglio. Classifica alla mano, del resto, per la Juve la partita col Sassuolo rappresenta già una grande occasione dopo le sconfitte di Roma, Lazio e Fiorentina. Con una vittoria contro il Sassuolo, Vlahovic & Co. si porterebbero in un colpo solo a -1 dal terzo posto del Napoli e a +8 dalla Roma. Risultato che da una parte chiuderebbe sostanzialmente i conti per la qualificazione alla prossima Champions e dall'altra darebbe un ulteriore stimolo alla banda di Allegri per mettere pressione agli uomini di Spalletti nelle ultime quattro sfide di campionato.

Quanto alle scelte di campo, complice l'assenza di Cuadrado, col Sassuolo Allegri dovrà modificare un po' il piano studiato nei giorni scorsi e presentarsi al Mapei Stadium con Bernardeschi, Dybala e Morata alle spalle di Vlahovic, Zakaria e Rabiot in mediana e De Sciglio, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro davanti a Szczesny. Scelte quasi obbligate vista la rosa a disposizione e punti pesanti in palio.

Discorso diverso invee per il Sassuolo, che non ha più nulla da chiedere al campionato vista la situazione di classifica e che conta di chiudere la stagione al meglio per mettere ulteriormente in mostra i suoi gioielli in vista del mercato estivo. Uno stimolo in più soprattutto per Frattesi, Scamacca, Berardi, Raspadori, Maxime Lopez, Traorè e dietro a cui si nascondo anche le insidie maggiori per la Juve.