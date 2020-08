Inter, Ronaldo e Figo in coro: "Dispiaciuti per la finale di Europa League"

EX NERAZZURRI

Ronaldo e Figo hanno sempre l'Inter nel cuore. Dopo la sconfitta dei nerazzurri in finale di Europa League, entrambi hanno espresso il loro rammarico per il ko degli uomini di Conte col Siviglia. "E' stata una bella partita tra l'Inter e il Siviglia, una gran finale - ha spiegato l'ex Fenomeno -. Mi spiace per l'Inter, ma i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con un avversario duro". "Avrebbe meritato di vincere anche l'Inter, mi spiace per i tifosi - ha aggiunto -. Speravo che vincesse l'Inter, ma non è stato possibile. Comunque complimenti al Siviglia che è riuscito a conquistare l'Europa League un'altra volta".

Gli fa eco Luis Figo: "Sono triste per l'Inter. Erano dieci anni che non giocava una finale ed era una gara importante per i giocatori, per la società e per i tifosi - ha spiegato -. Ma il calcio è così". "Di sicuro i nerazzurri avranno altre opportunità in un prossimo futuro di giocare un'altra finale - ha proseguito -. Se giochi una finale di Europa League vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta dopo i risultati complicati degli ultimi anni". "Il Siviglia è sempre un avversario duro, con tanta esperienza in Europa League - ha concluso Figo -. E' il re di questa competizione".