Brasile, calciatore del Vasco da Gama indagato per traffico di droga e armi

31 Ago 2026 - 15:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'attaccante della squadra di serie A brasiliana Vasco da Gama, David Correa detto Dvd, è tra gli indagati di un'operazione condotta dalla polizia contro un gruppo accusato di traffico di droga e armi, riciclaggio di denaro e legami con un'organizzazione criminale attiva in più Stati. Lo riferiscono i media locali, secondo cui le autorità hanno eseguito tre mandati di perquisizione a Rio de Janeiro, di cui uno nell'abitazione del calciatore e uno nel centro sportivo del Vasco. Il club ha comunicato di "collaborare con le autorità" e di attendere la conclusione delle indagini. Altri quattro mandati di arresto e 15 di perquisizione sono eseguiti in queste ore tra gli stati di Espirito Santo, Goias, San Paolo e nel Distretto federale. L'inchiesta riguarda anche possibili rapporti tra il gruppo criminale, altri atleti professionisti e imprenditori. 

Ultimi video

04:05
Napoli-Como 1-2: gli highlights

Napoli-Como 1-2: gli highlights

02:06
L'entusiasmo di Cisse

L'entusiasmo di Cisse

02:38
DICH DE ROSSI VS SCISCIONE (GIORNALISTA LAZIO) 31/08 SRV

Scontro totale De Rossi e un giornalista: "Sei un poveraccio…"

01:26
Il ritorno del Presidente

Il ritorno del Presidente

01:32
Un fedelissimo per Gasp

Un fedelissimo per Gasp

01:45
La Roma per confermarsi

La Roma per confermarsi

01:29
Il nuovo Saelemaekers

Il nuovo Saelemaekers

01:39
Allegri VS Fabregas

Allegri VS Fabregas

00:22
Torino-Monza: martedì 1 settembre alle 21.00 su Italia 1

Torino-Monza: martedì 1 settembre alle 21.00 su Italia 1

00:22
I sedicesimi di finale di Coppa Italia

I sedicesimi di finale di Coppa Italia

00:20
Cagliari-Hellas Verona: giovedì alle 21.00 su Italia 1

Cagliari-Hellas Verona: giovedì alle 21.00 su Italia 1

00:49
Monza-Udinese 2-3: gli highlights

Monza-Udinese 2-3: gli highlights

00:51
Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

00:43
Sassuolo-Torino 2-1: gli highlights

Sassuolo-Torino 2-1: gli highlights

02:22
Juventus-Parma 2-0: gli highlights

Juventus-Parma 2-0: gli highlights

04:05
Napoli-Como 1-2: gli highlights

Napoli-Como 1-2: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST JUVE - PARMA 29/8 DICH

Spalletti: "Avrei voluto allenare Kessie, nessuno vuole vendere Nico Gonzalez"

DICH SPALLETTI SU YILDIZ DICH

Spalletti: "Yildiz? ci fa male quello che gli è successo"

DICH GASPERINI PRE LECCE DICH

"Gasperini: "De Roon non piace ai tifosi? Anch'io quando sono arrivato non ero dei più amati..."

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

DICH RAFA LEAO ADDIO MILAN DICH

Leao: "Il mio amore per il Milan non finirà mai"

DICH CHIVU MEDIA DAY PER SITO DICH

Chivu: "Lautaro motivato, è tornato prima dalle vacanze. Fatto un mercato lucido, qui non ci sono titolari fissi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:47
Juve: Yildiz operato, lesione per Ekhator
15:17
Brasile, calciatore del Vasco da Gama indagato per traffico di droga e armi
13:50
Coppa Italia, designati gli arbitri dei sedicesimi di finale
13:43
Napoli, ipotesi operazione per McTominay per risolvere il problema di vesciche
13:22
Euro 2032, sindaco di Empoli: "Castellani a disposizione, grande occasione"