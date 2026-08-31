Brasile, calciatore del Vasco da Gama indagato per traffico di droga e armi

L'attaccante della squadra di serie A brasiliana Vasco da Gama, David Correa detto Dvd, è tra gli indagati di un'operazione condotta dalla polizia contro un gruppo accusato di traffico di droga e armi, riciclaggio di denaro e legami con un'organizzazione criminale attiva in più Stati. Lo riferiscono i media locali, secondo cui le autorità hanno eseguito tre mandati di perquisizione a Rio de Janeiro, di cui uno nell'abitazione del calciatore e uno nel centro sportivo del Vasco. Il club ha comunicato di "collaborare con le autorità" e di attendere la conclusione delle indagini. Altri quattro mandati di arresto e 15 di perquisizione sono eseguiti in queste ore tra gli stati di Espirito Santo, Goias, San Paolo e nel Distretto federale. L'inchiesta riguarda anche possibili rapporti tra il gruppo criminale, altri atleti professionisti e imprenditori.