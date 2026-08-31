Euro 2032, sindaco di Empoli: "Castellani a disposizione, grande occasione"

31 Ago 2026 - 13:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Stadio Castellani di Empoli (Firenze) a disposizione per Euro 2032, una "grande occasione per Empoli". Così Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli, dopo che "il ministro dello Sport Andrea Abodi ha dichiarato di voler inserire" il Carlo Castellani "nel pacchetto stadi per Euro2032 come stadio per gli allenamenti". "Lo aveva già detto in passato - evidenzia il sindaco -. Questo è possibile solo con il percorso di ristrutturazione dello stadio, presentato a luglio 2024. Il percorso va avanti: lo sappiamo che è complesso e articolato ma dobbiamo fare le cose per bene. Abbiamo ascoltato, abbiamo migliorato il progetto, poi abbiamo avviato l'iter autorizzativo. Il percorso non è fermo: l'iter sta procedendo e procederà ancora. Ascoltare, migliorare e decidere. Lo stadio va ristrutturato. Sarà una grande occasione per Empoli". Riguardo alla ristrutturazione dell'impianto, il Comune ricorda che per il progetto di riqualificazione avanzato dall'Empoli Fc e per la sua successiva gestione funzionale ed economica, sono state escluse le necessità di sottoporre l'intervento a Via per l'impatto ambientale dell'area di parcheggio al parco di Serravalle, e a Vas per la variante urbanistica collegata alla proposta.

Nel frattempo, la giunta comunale di Empoli ha disposto la pubblicazione di un avviso rivolto agli operatori eventualmente interessati a presentare proposte alternative relative alla riqualificazione, all'ammodernamento e alla gestione funzionale ed economica del Castellani: i termini sono ancora aperti. Qualora pervengano una o più proposte concorrenti, il Comune procederà alla loro valutazione comparativa, mettendole a confronto sia tra loro sia con quella presentata dall'Empoli Fc. Nel caso in cui non siano invece presentate proposte alternative, l'Empoli potrà procedere alla predisposizione e alla presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Su tale progetto sarà quindi indetta la Conferenza dei servizi decisoria, nell'ambito della quale tutte le amministrazioni competenti saranno chiamate a esprimere le proprie determinazioni definitive e a verificare il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle raccomandazioni emerse nel corso delle precedenti fasi del procedimento. All'esito della Conferenza dei servizi decisoria, qualora il progetto venga approvato, sarà posto a base della successiva procedura di gara per l'affidamento della concessione.

Ultimi video

03:57
Cagliari-Inter 0-1: gli highlights

Cagliari-Inter 0-1: gli highlights

02:38
DICH DE ROSSI VS SCISCIONE (GIORNALISTA LAZIO) 31/08 SRV

Scontro totale De Rossi e un giornalista: "Sei un poveraccio…"

01:26
Il ritorno del Presidente

Il ritorno del Presidente

01:32
Un fedelissimo per Gasp

Un fedelissimo per Gasp

01:45
La Roma per confermarsi

La Roma per confermarsi

01:29
Il nuovo Saelemaekers

Il nuovo Saelemaekers

01:39
Allegri VS Fabregas

Allegri VS Fabregas

00:22
Torino-Monza: martedì 1 settembre alle 21.00 su Italia 1

Torino-Monza: martedì 1 settembre alle 21.00 su Italia 1

00:22
I sedicesimi di finale di Coppa Italia

I sedicesimi di finale di Coppa Italia

00:20
Cagliari-Hellas Verona: giovedì alle 21.00 su Italia 1

Cagliari-Hellas Verona: giovedì alle 21.00 su Italia 1

00:49
Monza-Udinese 2-3: gli highlights

Monza-Udinese 2-3: gli highlights

00:51
Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

Fiorentina-Frosinone 0-3: gli highlights

00:43
Sassuolo-Torino 2-1: gli highlights

Sassuolo-Torino 2-1: gli highlights

02:22
Juventus-Parma 2-0: gli highlights

Juventus-Parma 2-0: gli highlights

04:05
Napoli-Como 1-2: gli highlights

Napoli-Como 1-2: gli highlights

03:57
Cagliari-Inter 0-1: gli highlights

Cagliari-Inter 0-1: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST JUVE - PARMA 29/8 DICH

Spalletti: "Avrei voluto allenare Kessie, nessuno vuole vendere Nico Gonzalez"

DICH SPALLETTI SU YILDIZ DICH

Spalletti: "Yildiz? ci fa male quello che gli è successo"

DICH GASPERINI PRE LECCE DICH

"Gasperini: "De Roon non piace ai tifosi? Anch'io quando sono arrivato non ero dei più amati..."

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

DICH RAFA LEAO ADDIO MILAN DICH

Leao: "Il mio amore per il Milan non finirà mai"

DICH CHIVU MEDIA DAY PER SITO DICH

Chivu: "Lautaro motivato, è tornato prima dalle vacanze. Fatto un mercato lucido, qui non ci sono titolari fissi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:50
Coppa Italia, designati gli arbitri dei sedicesimi di finale
13:43
Napoli, ipotesi operazione per McTominay per risolvere il problema di vesciche
13:22
Euro 2032, sindaco di Empoli: "Castellani a disposizione, grande occasione"
13:14
De Roon torna sul dito medio alla Roma: "Post che non avevo autorizzato"
12:39
Davide Ancelotti: "Allenare il Milan in futuro? Ho tanti sogni..."