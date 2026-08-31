Euro 2032, sindaco di Empoli: "Castellani a disposizione, grande occasione"

Stadio Castellani di Empoli (Firenze) a disposizione per Euro 2032, una "grande occasione per Empoli". Così Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli, dopo che "il ministro dello Sport Andrea Abodi ha dichiarato di voler inserire" il Carlo Castellani "nel pacchetto stadi per Euro2032 come stadio per gli allenamenti". "Lo aveva già detto in passato - evidenzia il sindaco -. Questo è possibile solo con il percorso di ristrutturazione dello stadio, presentato a luglio 2024. Il percorso va avanti: lo sappiamo che è complesso e articolato ma dobbiamo fare le cose per bene. Abbiamo ascoltato, abbiamo migliorato il progetto, poi abbiamo avviato l'iter autorizzativo. Il percorso non è fermo: l'iter sta procedendo e procederà ancora. Ascoltare, migliorare e decidere. Lo stadio va ristrutturato. Sarà una grande occasione per Empoli". Riguardo alla ristrutturazione dell'impianto, il Comune ricorda che per il progetto di riqualificazione avanzato dall'Empoli Fc e per la sua successiva gestione funzionale ed economica, sono state escluse le necessità di sottoporre l'intervento a Via per l'impatto ambientale dell'area di parcheggio al parco di Serravalle, e a Vas per la variante urbanistica collegata alla proposta.