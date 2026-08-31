Napoli, ipotesi operazione per McTominay per risolvere il problema di vesciche

Scott McTominay e il Napoli stanno valutando tutte le opzioni per risolvere il problema vesciche che perseguita lo scozzese da qualche tempo: Allegri nel post Como è stato chiaro, la situazione sta condizionando il centrocampista nelle proprie prestazioni. Per questo lo staff non esclude nemmeno di ricorrere a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema. La finestra di intervento, in teoria, sarebbe quella della sosta nazionale così da avere pronto il calciatore al rientro in campo. A riportare l'ipotesi è Il Mattino.