Juve, accelerata per Zirkzee: si può chiudere dopo l'addio di David. Resiste Woltemade

Ovvero Joshua Zirkzee, che al momento è balzato in pole assoluta, per quanto non abbia le caratteristiche di attaccante fisico e da area di rigore che avrebbe voluto Spalletti. L'incastro però è praticamente perfetto: Zirkzee alla Juventus, David all'Atletico Madrid e forse anche Sorloth al Manchester United. Ognuno dei tre club avrebbe l'attaccante nuovo tanto desiderato.