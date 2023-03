Inchiesta Prisma, la Uefa ha chiesto e ottenuto i nuovi atti

DA TORINO

A Nyon le nuove carte della Procura di Torino riguardanti la Juve e il settlement agreement dello scorso agosto

La Uefa continua a seguire, per il momento ancora da lontano, le vicende extra campo che riguardano la Juventus. Dopo aver aperto ufficialmente un'indagine sui conti del club bianconero, a Nyon hanno chiesto e ottenuto dalla Procura di Torino le nuove carte relative all'inchiesta Prisma. Il massimo organismo del calcio europeo vuole vederci chiaro nei bilanci del club, soprattutto in considerazione degli accordi del settlement agreement dello scorso agosto.

Anche per questo ha voluto prendere visione degli atti inerenti le indagini supplettive (compresi i presunti accordi segreti per il riacquisto di alcuni giocatori) in attesa dell'udienza preliminare prevista per il 27 marzo, quando il Gup dovrà decidere se portare a processo la Juve e i suoi ex dirigenti. Questi documenti, comunque, sono già in possesso della Figc e riguardano anche altre società come Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese.

Una eventuale condanna penale, potrebbe portare a sanzioni anche a livello sportivo internazionale, con la Juve che rischierebbe di venire esclusa dalle coppe europee.