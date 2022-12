Inchiesta Juventus: Cristiano Ronaldo avrà accesso agli atti

LA NOVITA'

L'attaccante portoghese reclama i suoi 19,5 milioni di euro e i pm di Torino gli hanno dato via libera alla consultazione dei documenti

L'inchiesta sulla Juventus vede Cristiano Ronaldo protagonista. L'attaccante portoghese da tempo chiede di poter visionare gli atti dell'inchiesta Prisma per verificare la presenza o meno di documenti che provino il suo credito verso la Juventus pari a circa 19,5 milioni di euro. In un primo momento i pm di Torino avevano negato a Cristiano Ronaldo questa possibilità, ora invece gli hanno dato il via libera confermando la volontà del giocatore di riscuotere il suo credito.

Secondo la Procura, i 19,5 milioni di euro di debito nei confronti di Cristiano Ronaldo la Juventus li avrebbe contratti differendo quattro mensilità di ingaggio durante la stagione 2020/21.

Per gli inquirenti - come riporta La Stampa - questo debito della società bianconera è incondizionato, mentre la stessa Juventus ritiene fosse legato all'avverarsi di determinati scenari. Il tutto stabilito in una carta segreta, che non è stata trovata, ma ricostruita dai finanzieri nei contenuti principali.

