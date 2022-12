È il giorno della nuova Juventus: oggi verrà annunciato il Cda

Un Santo Stefano molto diverso dagli altri in casa Juventus. Oggi infatti saranno ufficializzati i nomi che fanno parte della lista che Exor, azionista di maggioranza del club, ha già depositato nei termini previsti perché i nuovi amministratori entrino in carica dal 18 gennaio. Oggi in un certo senso è il primo giorno della nuova Juventus, quello in cui verrà reso noto il CdA che avrà il compito di guidarla in uno dei periodi più turbolenti della propria storia dopo le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e dell’intero precedente Cda dello scorso 28 novembre.