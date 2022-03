I gol di Tevez in tribuna per caricare la Juve e coccolare Dybala

"Torno a casa"

Contro l'Inter l'Apache sarà allo Stadium

"Torno a casa mia": così Carlitos Tevez ha annunciato su Instagram che domenica sera sarà in tribuna allo Stadium contro l'Inter. Una presenza in più per la Juventus che vuole vincere a tutti i costi per sorpassare i nerazzurri e regalarsi una finale di stagione con la speranza di lottare ancora per lo scudetto. Due anni a Torino per l'Apache, 39 gol in 66 presenze, una storia breve ma intensa: il primo a vestire la maglia numero 10 di Del Piero. instagram

Numero che ora veste Paulo Dybala, in un momento particolare della sua carriera, desideroso di chiudere in bellezza la sua esperienza sotto la Mole. In comune anche la nazionalità, la presenza dell'ex Boca infatti può essere un ulteriore stimolo per la Joya. Futuro ancora incerto per il numero 21 che dopo essere stato snobbato in Spagna valuta la Premier League, ma anche di restare in Italia con Marotta che vorrebbe portarlo proprio all'Inter. Per lui domenica sera sarà un crocevia importante.