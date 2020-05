Georgina, mano sulla pancia e brillante in bella mostra: bebé e nozze in arrivo?

La storia tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo procede a gonfie vele. Un feeling testimoniato da centinaia di foto pubblicate sui social e da una vita di coppia in perfetta armonia. Armonia che presto potrebbe essere anche sugellata da un nuovo figlio e dal matrimonio. Del resto, ultimamente, sul profilo Instagram della modella argentina qualche indizio è spuntato. Come nell'ultima foto: mano sulla pancia e brillante al dito in bella mostra. Anello di fidanzamento e nuovo bebé in arrivo?