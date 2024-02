Verona-Juve, Gatti colpisce Folorunsho. Cesari: "Per il Var non è condotta violenta"

© twitter

Ancora polemiche intorno a Federico Gatti. Al 36' di Verona-Juventus (2-2 il punteggio finale), il difensore bianconero sembra rifilare una manata a Folorunsho, autore del gol spaziale del vantaggio scaligero, a palla lontana. Il centrocampista di Baroni resta qualche secondo in piedi prima di capitolare a terra toccandosi il volto. Scontate le immediate polemiche sui social, con il direttore di gioco Di Bello che non interviene minimamente. Nessun on field review inoltre come sottolinea a Sportmediaset.it l'ex arbitro Graziano Cesari: "Evidentemente Guida a Lissone (il varista, ndr) lo ritiene non condotta violenta cioè espulsione diretta. Ecco perché non viene effettuata la review sul monitor a bordo campo".