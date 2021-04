Furia CR7, non segna col Genoa e lancia via la maglia

IL GESTO

Gesto di stizza da parte del campione portoghese alla fine della gara

La Juve incassa una pesante vittoria col Genoa in chiave Champions, ma a fine partita Cristiano Ronaldo è un furia. Arrabbiato e indispettito per non essere riuscito a segnare, dopo il triplice fischio il portoghese si è infatti levato la maglia con un gesto di stizza, lanciandola via. Una scena che non è passata inosservata e che sui social ha subito scatenato una dura reazione dei tifosi bianconeri. Juventus-Genoa: Cristiano Ronaldo a fine partita lancia la maglia Getty Images

"È normale che ci tenesse a fare gol, fa parte dei campioni perché voleva lasciare il segno", ha poi spiegato Pirlo commentando l'accaduto. All'Allianz Stadium tutto è successo in pochi attimi subito dopo la fine della gara. Scuro in volto per non essere riuscito ad andare a bersaglio nel 3-1 rifilato al Grifone, CR7 si è tolto la maglia rapidamente, lanciandola con un'espressione irritata. Maglia che poi è stata prontamente raccolta da un raccattapalle nei paraggi.

SU INSTAGRAM: "AVANTI COSÌ"