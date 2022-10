Buone notizie per Juve e Francia: Pogba è quasi pronto e andrà in Qatar

SECONDO L'EQUIPE

Il quotidiano sportivo riporta la notizia secondo la quale il centrocampista bianconero sarebbe vicino al rientro e verrebbe convocato da Deschamps per il Mondiale

Juventus e Francia possono sorridere. Secondo L'Equipe, Paul Pogba si sta riprendendo bene dall'operazione al ginocchio destro a cui si è sottoposto lo scorso settembre e, sempre riportando quanto scritto dal popolare quotidiano sportivo, sarebbe disponibile per Qatar 2022. Entro al massimo un mese, dunque, l'ex Manchester United riapparirà in campo, utilizzabile prima da Massimiliano Allegri e poi da Didier Deschamps.

Un rientro fondamentale per una Juve che ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione e un'ottima notizia anche per Deschamps, costretto a una defezione importante a centrocampo in vista del campionato del mondo, quella di Kanté. Sempre secondo L’Equipe, infatti, la Francia non potrà contare sulla presenza del giocatore del Chelsea in Qatar.

Dopo la ricaduta dell’infortunio al tendine del ginocchio la scorsa settimana in allenamento, e dopo un nuovo esame venerdì mattina a Londra, il centrocampista dei blues sarà quindi costretto a rinunciare al Mondiale, come confermato dal quotidiano francese.