Fagioli si sfoga: "Ho pianto quando ho lasciato la Juventus, Thiago Motta ha smesso di considerarmi"

Calcisticamente parlando, Nicolò Fagioli è ufficialmente rinato domenica 16 marzo 2025. Il 24enne piacentino ha preso per mano la Fiorentina è l'ha condotta allo storico successo per 3-0 sulla Juventus. Quella che fino a poche settimane fa era la "sua" Juventus, ma che gli ha girato le spalle quasi senza preavviso. L'addio non è stato indolore, come lui stesso ha raccontato. "Alla Juve sono stato undici anni, quando a fine dicembre ho deciso che me ne sarei andato mi sono sentito più leggero. Ma nel momento dell’addio ho pianto. Una bella botta. Ho pianto senza accorgermene, quel giorno mi sono reso conto che si chiudeva una lunga fase della vita, lasciavo i posti, i compagni, il tragitto di tutti i giorni. È stato traumatico. La Fiorentina mi ha accolto con tanto affetto e la novità ha finito per prevalere sul resto”, ha raccontato al Corsport.