Fagioli, a giorni l'accordo con la Procura per la squalifica: la stagione è finita

Lo juventino non rientrerà più in campo nel 23/24: Giuntoli sonda il mercato

Ha ammesso di aver scommesso sul calcio e deciso di patteggiare con un obiettivo chiaro: contenere la squalifica sotto i 12 mesi. Parliamo di Nicolò Fagioli, il primo calciatore a finire nel mirino della Procura Torino per il caso scommesse. Lo juventino sta trattando e l'accordo, rivela il Corriere della Sera, potrebbe arrivare già entro la fine della settimana: così l'ex Cremonese ridurrebbe di molto lo stop visto che il regolamento parla di almeno 3 anni di squalifica davanti a casi del genere. In attesa della 'sentenza' definitiva il classe 2001 può considerare già conclusa la stagione sportiva 2023/24.

Un incubo per il 22enne cominciato il 23 maggio scorso, scrive il Corriere dello Sport, subito dopo il 'famoso' Empoli-Juventus (finito 4-1) e il -10 inflitto ai bianconeri. Gli inquirenti suonano alla porta del centrocampista chiedendo lumi su un incontro avuto a Torino con un uomo 'sospetto' nella maxi-inchiesta della Procura sulle scommesse nei siti illegali. Fagioli conferma subito l'appuntamento andato in scena col soggetto sotto osservazione e ammette di aver scommesso. Anche sul calcio. Immediata la consegna dei dispositivi elettronici in possesso e Juventus avvisata. Poi, in quel di Roma, nel mese di maggio, tutte le confessioni e i nomi di alcuni colleghi. E la scelta di curarsi da un professionista in collaborazione con il suo club.

Lato squalifica, l'ex Next Gen otterrà una riduzione del 50% della pena per aver patteggiato e trovato l'accordo con la Procura della Figc prima del deferimento. Ma non solo: possibile un altro sconto per aver collaborato con la giustizia come stabilito dall'articolo 126 del Codice di Giustizia sportiva. Su questo fronte andrà trovato l'accordo totale, visto che i legali di Fagioli puntano a scendere sotto i 12 mesi, mentre la Procura vorrebbe rimanere sull'anno di stop.