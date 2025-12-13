Liverpool, Salah torna in squadra ma parte dalla panchina

Non c'è pace per Mohamed Salah. Anche per la sfida casalinga contro il Brighton, l'attaccante egiziano è stato escluso dall'undici titolare del Liverpool. Sebbene il giocatore sia regolarmente rientrato nella lista dei convocati per il match di Anfield, Slot ha deciso di farlo partire nuovamente dalla panchina. Il dato statistico inizia a diventare pesante: per Salah si tratta infatti della quinta partita consecutiva senza una maglia da titolare. Una scelta tecnica reiterata che conferma come l'egiziano sia ormai scivolato indietro nelle gerarchie della squadra, alimentando ulteriormente le voci su una rottura ormai difficile da ricucire e sul suo possibile addio.