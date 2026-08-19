JUVENTUS

Elkann, Spalletti e il gioco della coppia: "Stronger together"

I due hanno vissuto l’amichevole in famiglia insieme dalla panchina e il feeling è stato evidente a tutti, ma alla Juve non basta più…

19 Ago 2026 - 13:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

È un feeling palpabile, un'empatia naturale che traspare dai sorrisi e dalle parole di Elkann e Spalletti, naturale... come sedersi sulla panchina dello Stadium al fianco del suo allenatore, per far capire che Luciano è l'uomo simbolo, scelto da lui stesso per riportare in alto la Juventus. "Si è divertito con John Elkann a fianco? Si, è stato bellissimo - ha detto il tecnico - Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché... perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente"

D'altronde, si era intuito subito che Elkann avesse un debole per il tecnico di Certaldo. Fin dai primi giorni dopo il suo arrivo alla Continassa per sostituire Tudor, una scelta presa con un intento chiaro: "È importante oggi che la Juventus vinca e sicuramente un allenatore che ha l'esperienza di Spalletti deve portare la Juventus a vincere che è quello che tutti i tifosi si aspettano, giustamente, dalla Juventus"

Un endorsement che è continuato con il prolungamento di contratto a obiettivo Champions non ancora raggiunto e che non ha vacillato neanche un attimo. Nemmeno quando quell'obiettivo, poi, è clamorosamente svanito: "Poi io questa settimana parlerò con John Elkann, perché ci devo parlare, perché ogni tanto ci sentiamo" aveva detto il tecnico dopo aver fallito l'obiettivo, ma Elkann ha sempre fatto sentire la propria vicinanza a Spalletti, mentre in uno scambio perfetto e reciproco l'allenatore ha riconosciuto la sua importanza per il presente e il futuro del club.

Tra i due è scattata una scintilla che non si era accesa con nessun altro allenatore. Fiducia totale, quindi, ma con i ruoli sempre ben definiti: "Ho detto solo un paio di cose, anche se lui, naturalmente, dall'intelligenza che ha, due-tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere, anche se ho tentato di essere il più vago possibile"

"Stronger together", siamo più forti se siamo uniti, ha postato il club sui social assieme alle foto di Elkann con capitan Locatelli e Spalletti. Un concetto ribadito anche dall'ad di Exor: "Con Spalletti c'è un rapporto forte, non potevo rifiutare l'esperienza di vedere la partita in panchina con lui, anche perché non l'avevo mai fatto ed è bello sentire i suoi pensieri e come vede lui la gara"

Vicino al campo ha compreso meglio il difficile compito che spetta a Spalletti, perché il legame è forte e il feeling pure, ma alla Juventus non basta più. E questo lo sanno benissimo entrambi...

Leggi anche

La Juve aspetta le uscite e prepara gli ultimi colpi: Kessie, Zirkzee e l'intreccio col Milan

DITE LA VOSTRA

Serie A 2026/27, chi vincerà lo scudetto?

Como
Inter
Juventus
Milan
Napoli
Roma
Altre
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
juventus
spalletti
jhon elkann

Ultimi video

01:24
DICH JOAO MARIO PER SITO 18/8 DICH

Joao Mario, nuova vita a Firenze: "L'anno scorso alla Juve ho fatto fatica"

02:36
Mou-Real: il ritorno

Mou-Real: il ritorno

04:23
Calciomercato, i voti di Massimo Callegari alle squadre di Serie A

Calciomercato, i voti di Massimo Callegari alle squadre di Serie A

01:45
Calciomercato, Accomando: "Napoli-Badiashile, tutti i dettagli"

Calciomercato, Accomando: "Napoli-Badiashile, tutti i dettagli"

03:46
Serie A, si riparte

Serie A, si ricomincia

00:49
Calciomercato, Accomando: "Kean, situazione caldissima"

Calciomercato, Accomando: "Kean, situazione caldissima"

02:35
Callegari: "Serie A, largo ai giovani"

Callegari: "Serie A, largo ai giovani"

02:32
Calciomercato, Raimondi: "Leao, c'è una possibile svolta"

Calciomercato, Raimondi: "Leao, c'è una possibile svolta"

01:43
Allegri e gli esordi

Gli esordi di Allegri

02:12
Vicario a tutta Juventus

Vicario a tutta Juventus

01:56
Milan, parla Modric

Milan, parla Modric

03:47
13 SRV INTV PANUCCI SERIE A 19/8 OK

Panucci: “L'Inter è ancora la squadra da battere, Carnevali è l’uomo giusto per la Juve”

01:46
Roma, effetto Mora

Roma, effetto Mora

02:05
Inter, mancano i gol

Inter, mancano i gol

02:38
Juve, patto d'amore

Juve, patto d'amore

01:24
DICH JOAO MARIO PER SITO 18/8 DICH

Joao Mario, nuova vita a Firenze: "L'anno scorso alla Juve ho fatto fatica"

I più visti di Juventus

Tacchinardi carica la Juve: "Solo Inter e Napoli superiori, Vlahovic mi ha deluso! Mercato? Serve..."

Spalletti: "Avrei voluto giocare di più. Vicario? Un top, ma l'ultimo periodo al Tottenham è un mistero"

Guglielmo Vicario

Vicario con la Juventus nel destino: il mito Buffon e l'eredità friulana di Zoff

Elkann: "L'ambizione della Juventus è vincere, Carnevali incarna la nostra identità"

Alajbegovic fa sognare i tifosi: "Io e Yildiz insieme per portare in alto la Juve"

Juventus-Palermo: le foto dall'amichevole di Perth

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:55
Vicario e la maglia di Buffon in camera: "Mio idolo, è il sogno di una vita" FOTO
Manuel Locatelli
13:52
Ryanair sfotte Locatelli sui social: "Top 3 cose mai successe"
13:51
Serie A: la Juve resta il club più tifato ma è in ribasso. Crescono Inter e Milan
13:16
Bergamo, la scritta "Boycott Israel" proiettata sulla New Balance Arena: c'entra la Conference League
11:55
Roma: Mora sarà il primo calciatore della storia del club a vestire l'86, l'unico numero mai indossato da alcun calciatore giallorosso