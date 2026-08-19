Elkann, Spalletti e il gioco della coppia: "Stronger together"

È un feeling palpabile, un'empatia naturale che traspare dai sorrisi e dalle parole di Elkann e Spalletti, naturale... come sedersi sulla panchina dello Stadium al fianco del suo allenatore, per far capire che Luciano è l'uomo simbolo, scelto da lui stesso per riportare in alto la Juventus. "Si è divertito con John Elkann a fianco? Si, è stato bellissimo - ha detto il tecnico - Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché... perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente"