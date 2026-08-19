Elkann, Spalletti e il gioco della coppia: "Stronger together"

È un feeling palpabile, un'empatia naturale che traspare dai sorrisi e dalle parole di Elkann e Spalletti, naturale... come sedersi sulla panchina dello Stadium al fianco del suo allenatore, per far capire che Luciano è l'uomo simbolo, scelto da lui stesso per riportare in alto la Juventus. "Si è divertito con John Elkann a fianco? Si, è stato bellissimo - ha detto il tecnico - Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché... perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente"
D'altronde, si era intuito subito che Elkann avesse un debole per il tecnico di Certaldo. Fin dai primi giorni dopo il suo arrivo alla Continassa per sostituire Tudor, una scelta presa con un intento chiaro: "È importante oggi che la Juventus vinca e sicuramente un allenatore che ha l'esperienza di Spalletti deve portare la Juventus a vincere che è quello che tutti i tifosi si aspettano, giustamente, dalla Juventus"
Un endorsement che è continuato con il prolungamento di contratto a obiettivo Champions non ancora raggiunto e che non ha vacillato neanche un attimo. Nemmeno quando quell'obiettivo, poi, è clamorosamente svanito: "Poi io questa settimana parlerò con John Elkann, perché ci devo parlare, perché ogni tanto ci sentiamo" aveva detto il tecnico dopo aver fallito l'obiettivo, ma Elkann ha sempre fatto sentire la propria vicinanza a Spalletti, mentre in uno scambio perfetto e reciproco l'allenatore ha riconosciuto la sua importanza per il presente e il futuro del club.
Tra i due è scattata una scintilla che non si era accesa con nessun altro allenatore. Fiducia totale, quindi, ma con i ruoli sempre ben definiti: "Ho detto solo un paio di cose, anche se lui, naturalmente, dall'intelligenza che ha, due-tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere, anche se ho tentato di essere il più vago possibile"
"Stronger together", siamo più forti se siamo uniti, ha postato il club sui social assieme alle foto di Elkann con capitan Locatelli e Spalletti. Un concetto ribadito anche dall'ad di Exor: "Con Spalletti c'è un rapporto forte, non potevo rifiutare l'esperienza di vedere la partita in panchina con lui, anche perché non l'avevo mai fatto ed è bello sentire i suoi pensieri e come vede lui la gara"
Vicino al campo ha compreso meglio il difficile compito che spetta a Spalletti, perché il legame è forte e il feeling pure, ma alla Juventus non basta più. E questo lo sanno benissimo entrambi...