Dybala vuole riprendersi la Juve: ecco la sua strategia

DIETA E PALESTRA

Paulo Dybala vuole riprendersi la Juventus e non ha più molto tempo per farlo. La Joya è finita ai margini della squadra di Pirlo superato da Morata, ma ha un piano per tornare a essere un campione e fare il definitivo salto di qualità a 27 anni. In ballo c'è anche il rinnovo del contatto in scadenza nel 2022 e la sua permanenza a Torino. Secondo il Corriere dello Sport la sua involuzione degli ultimi mesi sarebbe dovuta allo stato di forma dell'argentino che avrebbe confidato di sentirsi solo al 50%.

Qualche acciacco di troppo e anche il lungo periodo positivo al Covid-19. Dybala non è più tornato al top e sta lavorando per tornarci il prima possibile. Con un nutrizionista ha messo a punto una nuova dieta che sta seguendo scrupolosamente e in più abbina all'allenamento anche ore in palestra a casa da solo. Questa la ricetta per tornare a fare la differenza, Pirlo lo sta aspettando.