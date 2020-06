Dybala canta "You'll never walk alone" e i tifosi del Liverpool impazziscono

In attesa di scendere finalmente in campo, i calciatori si stanno tenendo impegnati da diverse settimane con i joypad in mano. Tra loro anche Paulo Dybala, che ha partecipato a una sfida virtuale a Fifa 20 con Dele Alli del Tottenham. Nel videogioco ha preso il controllo del Liverpool e per festeggiare la vittoria si è esibito nell'inno dei Reds, il famosissimo "You'll never walk alone". Abbastanza per far scatenare i tifosi inglesi, che lo hanno sommerso di domande e pregato di trasferirsi ad Anfield.