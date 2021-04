Dybala cambia immagine profilo su Instagram: maglia della Juventus e fascia da capitano

SU INSTAGRAM

Piccola curiosità social sulla Joya che potrebbe nascondere anche un indizio di mercato

Il futuro di Paulo Dybala è ancora al centro delle attenzioni degli uomini mercato della Juventus: col contratto in scadenza a giugno 2022 e nessun passo in avanti sul rinnovo, potrebbe essere un'estate movimentata quella della Joya. Il giocatore, intanto, su Instagram pensa sempre in bianconero: come nuova immagine profilo ha scelto una foto in cui indossa la fascia da capitano della Juve. Che sia un indizio di mercato? instagram

Recentemente Paratici aveva parlato così di Dybala: "Ci sentiamo ogni settimana con il suo agente, è chiaro che non possiamo dimenticarci il momento che stiamo vivendo. Dobbiamo guardare e avere grande senso di responsabilità in tutte le cose che facciamo e in tutte le mosse che facciamo".

La questione resta spinosa: l'attaccante sembra voler arrivare a scadenza nel 2022 per poi scegliere una squadra in totale autonomia da parametro zero, la Juve vorrebbe scongiurare la possibilità di perderlo a zero euro valutando la possibilità di cederlo in estate.

