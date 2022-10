Juve, De Sciglio si ferma: lesione di medio grado alla coscia

JUVE

Il terzino è uscito all'intervallo durante la gara di Champions con il Maccabi Haifa

© ipp Tegola De Sciglio in casa Juve in vista del big match contro il Milan. Sostituito nell'intervallo durante il primo round di Champions League contro il Maccabi Haifa, il terzino bianconero è stato infatti sottoposto ad alcuni accertamenti e l'esito non ha dato riscontri positivi. Secondo quanto riporta una nota del club, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra.

Vedi anche juventus Ventrone, il ricordo della Juve: "Ha inaugurato una nuova era del calcio"

Guaio muscolare che terrà Mattia lontano dal terreno di gioco per un tempo ancora da definire con precisione. Tra dieci giorni, infatti, De Sciglio sarà sottoposto a un nuovo controllo mecico per delineare con esattezza la prognosi e i relativi tempi di recupero. Al momento l'unica cosa certa è che il terzino bianconero non sarà a disposizione di Allegri almeno per le prossime tre gare.

Tre appuntamenti importantissimi per la Juve: Milan in campionato, Maccabi in Champions e derby col Torino. Un problema in più da gestire per il tecnico bianconero nelle rotazioni sulle corsie esterne in vista del duro tour de force in programma prima dei Mondiali.

Quanto invece al resto della squadra reduce dalle fatiche di Champions, la Juve fa sapere che gli uomini di Allegri sono tornati subito in campo in preparazione della delicatissima sfida contro il Milan. Programma alla mano, esercizi di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium contro gli israeliani, esercitazioni per la fase offensiva con combinazioni d'attacco e partita invece per il resto del gruppo bianconero che non ha preso parte al match di Champions.