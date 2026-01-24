David: "In estate ho trattato con il Napoli. En-Nesyri? Non sono intoccabile"

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Repubblica, David ha ripercorso questi primi mesi in Italia sottolineando la sua consapevolezza sulle aspettative non rispettate: "Io sono paziente, ma so che un club come la Juve non può esserlo, perché i risultati non possono aspettare. Sto cercando di accelerare i tempi: bisogna solo lavorare, lavorare, lavorare". L'ex Lille ha dovuto fare i conti anche con le critiche dei suoi nuovi tifosi: "Sono abituati a grandi campioni, è normale che si aspettino sempre il massimo. Da parte mia cerco di non farmi toccare dai fischi. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio perché era successo anche ad altri prima di me: ci siamo detti che la cosa migliore non è farci troppo caso, rimanere concentrati e sostenerci".