Dall'illusione scudetto all'incubo: per la Juve un'umiliazione che segna il destino di Motta

Insomma, questa Juve non solo non è da scudetto ma, calendario alla mano, deve pure guardarsi alle spalle per difendere un posto Champions vitale. Sconfitte del genere lasciano però il segno e soprattutto possono segnare un destino. E quello di Motta, oggi come oggi, è quanto mai in bilico: paga (o pagherà) le sue colpe ma, diciamolo chiaramente, non può essere certo l'unico imputato. Se il progetto è sulla via del fallimento, chi lo ha pensato e allestito è infatti per lo meno corresponsabile: anche sull'operato di Giuntoli sarebbe giusto si facessero serie riflessioni.