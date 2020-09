Cristiano Ronaldo: "Tristi le partite senza tifosi, a me piace essere fischiato"

Con o senza tifosi, per Cristiano Ronaldo cambia poco: gol e record non mancano quasi mai, vedere per credere la partita di ieri in Svezia con il Portogallo. Dopo il triplice fischio, però, l'attaccante della Juventus ha spiegato come vive il calcio post-pandemia: "Gli stadi senza spettatori sono tristi. Personalmente quando gioco fuori casa mi piacere essere fischiato, mi dà forza".