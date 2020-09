Cristiano Ronaldo supera quota 100 gol con la maglia del Portogallo

ORA PUNTA ALI DAEI

Nuovo traguardo per Cristiano Ronaldo, questa volta con il Portogallo: l'attaccante della Juventus ha raggiunto (e poi superato) i 100 gol internazionali con la maglia della nazionale grazie alla doppietta segnata alla Svezia in Nations League. CR7 diventa così il primo calciatore europeo ad andare in tripla cifra con la propria nazionale e punta il record assoluto di Ali Daei, 109 reti con la maglia dell'Iran. Portogallo, doppietta da record per Cristiano Ronaldo













































































































Ronaldo ha sbloccato il match su punizione allo scadere del primo tempo battendo Robin Olsen (ex Cagliari, di proprietà della Roma), per poi ripetersi al 72' e toccare le 101 reti in maglia lusitana.

Quella tra Ronaldo e il Portogallo è una storia iniziata oltre 17 anni fa: era il 20 agosto del 2003 quando CR7 faceva il debutto con i lusitani, ingresso nella ripresa contro il Kazakistan in amichevole, la prima marcatura era invece arrivata agli Europei 2004 contro la Grecia.

L'attaccante bianconero, 16 gol nelle ultime nove partite col Portogallo, ora insegue Ali Daei e ha ulteriormente staccato Ferenc Puskas (84 gol con l'Ungheria) nella classifica dei calciatori con più reti segnate con la maglia della nazionale.