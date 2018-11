Cristiano Ronaldo, gol in 85 stadi tranne che a San Siro: ma quel rigore in finale di Champions...

11/11/2018

Dal primo gol da professionista con la maglia dello Sporting CP all'ultimo, meraviglioso, da ex contro lo United sono passati sedici anni. Cristiano Ronaldo in carriera ha infilato la porta avversaria 666 volte (684 considerando le nazionali giovanili) e con la maglia della Juventus sta continuando a fare quello che ha sempre fatto: gol. In Italia sta catalizzando l'attenzione, ma c'è un tabù che il fuoriclasse portoghese deve ancora sfatare e proverà a farlo a partire dalla sfida contro il Milan. Un conto in sospeso chiamato "Giuseppe Meazza", per tutti San Siro.



Ebbene sì, CR7 non ha mai segnato un gol nello stadio milanese nonostante ne abbia avuto l'opportunità in cinque occasioni, tre contro il Milan e una contro Inter, più una in finale di Champions League. Numeri strani per uno come Ronaldo abituato a segnare ovunque, ma non nella "Scala del calcio" dove contro Gattuso - tra l'altro - ha spesso faticato, spaventato dalla furia agonistica dell'ex centrocampista rossonero. Il portoghese è andato a segno in 85 diversi stadi nel mondo, ma non a San Siro.



Nella Champions del 2005 il Milan battè lo United di CR7 sia in Inghilterra che a Milano e il portoghese al ritorno non si rese mai pericoloso. Come nel 2007 quando i rossoneri ribaltarono la sconfitta di Old Trafford (con Ronaldo protagonista) con un netto 3-0 annullando l'asso portoghese con Gattuso sopra le righe e capace di non farlo mai entrare in partita con un faccia a faccia che si è ripetuto nel 2-2 del 2010 tra Milan e Real Madrid con CR7 a secco nella serata d'oro di Inzaghi.



Esattamente come accaduto nell'unico precedente a San Siro contro l'Inter, uno 0-0 negli ottavi di Champions del 2008 e nella finalissima del 2016 che però gli regalò una grandissima gioia. Tecnicamente Ronaldo non segnò nemmeno nel derby tra Real e Atletico Madrid che vide poi i Merengues alzare la coppa con il suo rigore decisivo. L'unico pallone calciato da CR7 che ha toccato il fondo della rete al Meazza.



LE PARTITE DI RONALDO A SAN SIRO

8 marzo 2005: Milan-Manchester United 1-0 (Crespo)

2 maggio 2007: Milan-Manchester United 3-0 (Kakà, Seedorf, Gilardino)

24 febbraio 2009: Inter-Manchester United 0-0

3 novembre 2010: Milan-Real Madrid 2-2 (Higuain, Inzaghi, Inzaghi, Pedro Leon)

28 maggio 2016: Real Madrid-Atletico Madrid 6-4 d.c.r. (1-1 dts, gol di Ramos e Ferreira Carrasco)*



* Ronaldo segna l'ultimo e decisivo rigore della serie