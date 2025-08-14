Liverpool, Slot: "Cambiato molto, dura confermarci campioni"

Arne Slot ha parlato in conferenza stampa della stagione che attende il Liverpool alla viglia dell'esordio in Premier League contro il Bournemouth: "La settimana scorsa ho evidenziato il fatto che abbiamo perso tre o quattro titolari e, sfortunatamente, Ryan Gravenberch non potrà giocare questa settimana. Quindi, se si esclude il portiere, delle altre 10 posizioni, cinque erano diversi rispetto ai principali titolari della scorsa stagione. Se, invece, si guarda alla qualità di quello che proponiamo, sono molto soddisfatto. Otto volte su dieci il nostro gioco è molto bello, ma l'obiettivo di questo club non è 8 su 10, è 10 volte su 10. E questa è la messa a punto che dobbiamo ancora trovare in fase difensiva".



"Il motivo per cui è così difficile confermare il titolo risiede principalmente nel fatto che ci sono tanti concorrenti che possono vincere il campionato. Vincerlo una volta è già molto speciale, figuriamoci se riesci a vincerlo due volte in tre, quattro o cinque anni, come abbiamo fatto noi. Quindi sarebbe incredibile riuscire a farlo in questo campionato. Probabilmente quest'anno sarà più difficile che in passato, perché ogni squadra porta nuovi giocatori, ma sicuramente anche i nostri principali avversari lo hanno fatto".