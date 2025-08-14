Inter, Chivu col gruppo quasi al completo: ancora a parte Frattesi

L'Inter prosegue la preparazione estiva verso l'esordio in campionato lunedì 25 agosto contro il Torino. Nell’allenamento di oggi ad Appiano tutti in gruppo tranne Palacios affaticato e Frattesi che prosegue il suo programma personalizzato di riatletizzazione. Il centrocampista nerazzurro potrebbe tornare in gruppo a metà della prossima settimana. Recurati tutti i giocatori che per precauzione avevano salta l'amichevole contro il Monza e che prenderanno così parta al prossimo test match contro l'Olympiacos, sabato a Bari.