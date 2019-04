Cristiano Ronaldo allena il figlio di due anni: il tiro è già da campione

05/04/2019

In attesa di capire se sarà a disposizione per l'andata dei quarti di finale di Champions, Cristiano Ronaldo si diverte giocando a calcio a casa con uno dei suoi figli, Mateo, che il prossimo giugno compirà due anni. Nel video postato su Instagram da CR7 - in versione allenatore - si vede il fuoriclasse della Juve passare la palla al piccolo, che con il piede (rigorosamente il destro) dimostra di cavarsela già parecchio bene...