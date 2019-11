CR7, la mamma si sfoga: "Nel calcio c'è la mafia. Se mio figlio fosse inglese o spagnolo...."

A margine di un evento a Madeira, in occasione del 106° anniversario del club Madeira Union, mamma Dolores difende Cristiano Rolando e scaglia parole durissime contro il mondo del calcio. "C'è una mafia nel calcio, è la parola più adeguata per definirla. Se non ci fosse, mio figlio avrebbe vinto più Palloni d'Oro - il duro sfogo della signora Aveiro - Se fosse spagnolo o inglese, non avrebbero fatto quello che hanno fatto".