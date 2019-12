CR7 diserta Parigi, sceglie il Gran Galà a Milano dove sarà premiato

Cristiano Ronaldo non sarà a Parigi per la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro. Il portoghese della Juventus, saputo che non si è classificato neanche sul podio, ha deciso di declinare l'invito di France Football. Il fenomeno bianconero, invece, dovrebbe partecipare con ogni probabilità al Gran Galà del Calcio organizzato dall'Aic in programma questa sera praticamente in contemporanea. A Milano CR7 sarà premiato come miglior giocatore della stagione 2018/2019 di Serie A: questa la risposta a Messi che stasera metterà in bacheca il sesto Pallone d'Oro della carriera.