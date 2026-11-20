"Credo che disputeremo un'ottima gara e il nostro stile di gioco può favorirci contro le grandi squadre". A Romano Schmid non fa difetto la personalità a due giorni dalla trasferta di San Siro del Frosinone. Il "Messi delle Alpi", come lo chiamano in Austria, lancia la sfida al Milan finora mai battuto dal Frosinone (4 sconfitte e 2 pareggi nei 6 precedenti). "Sarà una partita diversa da quella di Cagliari, il Milan parte ovviamente favorito. Il Frosinone dovrà essere propositivo", ha aggiunto l'austriaco punto di forza del Frosinone dei miracoli. Schmid è stato protagonista di un grande avvio di stagione con 2 gol, 4 assist (secondo solo a Zaccagni e Miranda con 5) e 11 partite giocate ad altissimo livello. Senza dubbio uno dei trascinatori della squadra di Alvini sesta con 20 punti. Un rinforzo indovinato arrivato dal Werder Brema per una decina di milioni. L'algoritmo con cui è stato scelto non ha sbagliato. "Gli ultimi due anni ho fatto bene secondo i dati - conferma Schmid - Attacco molto intensamente in ogni momento della partita, credo che il mio modo di giocare sia molto simile con quello che vuole Alvini. Sono un numero 10, penso di essere bravo a cercare l'uomo giusto in ogni momento. La mia posizione attuale mi calza a pennello". Schmid vuole continuare a stupire e punta a conquistare anche la Scala del calcio. "Il campionato italiano mi piace, è completamente diverso dal calcio tedesco - spiega il trequartista - In Italia bisogna stare sempre sul pezzo, ritengo di avere grandi spazi e margini di miglioramento". Intanto cresce l'attesa tra i tifosi ciociari per una partita di grande prestigio. Saranno oltre 700 i supporters al seguito di Calò e compagni. Per quanto riguarda le scelte di Alvini, ci sono pochi dubbi. Al posto dello squalificato Bracaglia dovrebbe giocare Terzic. Solito ballottaggio in difesa tra Cittadini Monterisi. A centrocampo Cichella insidia Masini.