"Non credo che i giocatori siano concentrati sul 'rumore' di fondo". Così l'allenatore del Manchester City Enzo Maresca risponde a una domanda se è una coincidenza che da quando è stato emesso il verdetto clamoroso di colpevolezza di violazioni su larga scala delle norme finanziarie, la squadra ha ottenuto solo quattro vittorie in nove incontri, incassando sconfitte in ciascuna delle ultime tre partite di Premier League. "Cercheremo ulteriori soluzioni per garantire un maggiore equilibrio, sia nel reparto difensivo che a centrocampo o in attacco", ha dichiarato Maresca che ha fatto riferimento alle tre sconfitte consecutive in campionato - contro Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest - sostenendo che, in ciascuna di queste occasioni, la sua squadra avrebbe potuto vincere; allo stesso modo, ha ammesso che forse il City non avrebbe meritato di vincere tutte le prime sette partite stagionali.