Le magie di Nico Paz con l'Argentina inorgogliscono Cesc Fabregas, ma sul tema della possibile eredità della maglia che fu di Maradona e di Messi il tecnico del Como non vuole sbilanciarsi, soprattutto per non mettere pressione sul suo giocatore. "Lasciamolo tranquillo, di strada da fare ce n'è ancora tanta e adesso deve pensare al Como - dice alla vigilia della ripresa del campionato contro il Cagliari -. La maglia numero dieci? L'hanno messa Maradona e Messi, dovrebbe essere ritirata...". Considerazione che non è ovviamente una mancanza di stima per Paz, ma il discorso per Fabregas al momento è comunque prematuro.