Juve: chi è Kerim Alajbegovic, il pupillo di Pjanic

È figlio d'arte, in un certo senso, anche se suo padre Semin non ha raggiunto vertici straordinari nella sua carriera. Lo stesso si può dire di suo cugino Kenan Vrban. Di sicuro, Kerim-Sam è già il numero uno nella storia della famiglia. Se non altro ha già giocato un Mondiale. Non ha mai avuto dubbi in merito alla scelta della Nazionalità. Corteggiato a più riprese dai selezionatori delle Nazionali giovanili tedesche, ha sempre detto che non avrebbe mai tradito la Bosnia. Ha vestito le maglie di tutte le Nazionali giovanili, a partire dall'Under 15. Nella Nazionale maggiore ha esordito il 6 settembre 2025 con un gol e un assist contro San Marino. Ha chiuso il Mondiale con 14 presenze totali in un anno, 7 da titolare e 7 da subentrato. In totale 2 gol (uno al Mondiale contro il Qatar) e 4 assist.