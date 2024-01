Chiesa-Vlahovic, patto di Capodanno per la Juve

MESSAGGIO AD ALLEGRI

I due amici e compagni di reparto hanno accolto assieme il 2024: li attende un gennaio decisivo verso la supersfida di San Siro contro l'Inter

Compagni di reparto in campo, amici fuori. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic hanno trascorso il Capodanno assieme a Torino, a conferma che il loro legame è forte sin dai tempi della Viola. Adesso, però, vestono la maglia della Juventus ed è con questa che proveranno a rendere il 2024 indimenticabile, vincendo lo scudetto. La foto fianco a fianco è anche un messaggio ad Allegri per il futuro: la coppia d'attacco titolare è e resta quella composta da Chiesa e Vlahovic, nonostante qualche alto e basso e lo scalpitare del giovane Yildiz.

I loro gol e le loro prestazioni saranno decisive per il prossimo destino della Juve in un mese da svolta. I due punti che dividono i bianconeri dall'Inter capolista potrebbero azzerarsi proprio a gennaio grazie a un calendario che vedrà la squadra di Inzaghi giocare una partita di campionato in meno essendo impegnata in Arabia Saudita, insieme a Napoli, Lazio e Fiorentina, per la Supercoppa italiana (tutta in esclusiva su Canale 5).

Salernitana (anche in Coppa Italia), Sassuolo, Lecce ed Empoli saranno le avversarie della Signora prima dello scontro diretto di San Siro, dove il 4 febbraio la squadra di Allegri potrebbe addirittura presentarsi davanti. Verona, Monza e Fiorentina, invece, attendono l'Inter verso il derby d'Italia. Se non ci saranno sorprese sul campo, la Juve, grazie ai tre punti in palio in più, inizierebbe la partita a +1 sui rivali, aumentando la pressione sulle spalle di Lautaro e compagni.

Insomma, per entrambe si annuncia un mese ad alta tensione in cui sarà vietato commettere passi falsi. Poi sarà probabilmente il faccia a faccia del "Meazza" a indirizzare la stagione tricolore.