"Ringrazio questi ragazzi per lo spettacolo fatto giocando in nove i supplementari. Non smetterò mai di ringraziarli", C'è grande amarezza nelle parole del tecnico dell'Italia under 21 dopo l'eliminazione agli Europei di categoria contro la Germania. "L'arbitro - ha aggiunto Nunziata - secondo me ha rovinato la partita, resta l'amarezza, ma c'è la consapevolezza che questa squadra avrebbe meritato di andare avanti".