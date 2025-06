Serie B, sospesa Salernitana-Sampdoria: lanciati seggiolini e fumogeni in campo

Grande caos allo stadio Arechi dove è in corso la semifinale di ritorno dei play-out di Serie B tra Salernitana e Sampdoria. Al minuto 65, col punteggio di 2-0 in favore dei blucerchiati (in rete Coda e Sibilli), l'arbitro Doveri è stato costretto a interrompere il match a causa dei tanti oggetti lanciati dalla curva di casa. I tifosi granata hanno mandato in campo fumogeni, petardi e anche seggiolini. Partita interrotta appunto con la Polizia costretta a fare il suo ingresso nel rettangolo di gioco: le squadre sono negli spogliatoi e resta da capire adesso se si riuscirà a far disputare gli ultimi 25 minuti di gioco. In casa Salernitana c'era speranza di ribaltare la contesa dopo il 2-0 dell'andata in favore della Samp, ma adesso i campani sembrano davvero destinati a scendere in Serie C.