Real Madrid, Xabi Alonso: "Difficile in 10, Asencio deve imparare dagli errori"

Intervistato da Dazn al termine del match vinto dal Real Madrid per 3-1 contro il Pachuca, il tecnico Xabi Alonso si è detto soddisfatto per il successo ottenuto: "Siamo molto contenti di avere Courtois, ci ha fatto vedere di essere affidabile. Siamo stati tutta la partita con un uomo in meno, è stata difficile. Abbiamo aspettato le nostre occasioni e sono contento del risultato. Asencio? Avremo modo di parlare, deve imparare dall'esperienza. Non puoi fare fallo così presto, devi lasciarlo giocare. In 10 l'approccio è stato differente, abbiamo spiegato cosa fare nell'intervallo ed è stato stressante giocare in 10 per tutta la partita".