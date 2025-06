Serie B, sospesa definitivamente Salernitana-Sampdoria

Dopo circa 15' di stop, Salernitana e Samp sono tornate in campo per riprendere la partita sospesa al 65' per il lancio di seggiolini e petardi in campo da parte dei tifosi campani, ma l'arbitro Doveri l'ha immediatamente risospesa su indicazione del responsabile dell'ordine pubblico, per il lancio di altri seggiolini in campo. Poco dopo la contesta è stata definitivamente sospesa. Il risultato non sarà omologato, ma con lo 0-3 a tavolino per la Salernitana sarà sancita la retrocessione in C dei campani e la permanenza in B dei doriani.