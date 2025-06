Pogba torna e attacca: "Durante la squalifica la Juve non era dalla mia parte"

Prossimo a firmare un biennale col Monaco, Paul Pogba ha parlato ai colleghi francesi di TF1 ripercorrendo il difficile periodo passato a causa della squalifica per doping. "È stato uno shock - le parole del 32enne -. Ho dovuto anche lasciare l'Italia: non potevo allenarmi e per me era troppo difficile". Sempre nell'intervista il centrocampista si è lamentato per lo scarso appoggio dimostrato dalla Juventus: con i bianconeri Paul ha successivamente rescisso il contratto nel novembre del 2024. "Il club non era dalla mia parte, questa cosa mi ha colpito pesantemente - ha proseguito il classe 1993 -. Non ho mai capito il perché. Io combattevo contro l'antidoping, non contro la Juventus".