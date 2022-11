Juve, Chiesa arma in più da gennaio: in fascia o da seconda punta

JUVE

A fargli posto potrebbero essere a rotazione Cuadrado, Kostic e Milik, ma anche Di Maria rischia

© ipp Federico Chiesa è tornato. Dopo l'operazione al ginocchio e dieci mesi complicati, l'esterno offensivo della Juve ha chiuso il 2022 alla grande contro la Lazio, dimostrando di aver recuperato dall'infortunio e impreziosendo la prestazione anche con un assist per Milik. Segnali molto incoraggianti per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali. Alla fine del prossimo mese e mezzo di stop, infatti, Chiesa sarà al 100% della condizione e potrà tornare a essere un'arma in più per la Juve.

Vedi anche juventus Serie A, Juve-Lazio 3-0: doppietta di Kean, Allegri terzo

Un'arma preziosissima per tentare l'impossibile in classifica, capace di dare imprevedibilità alla manovra con i suoi strappi e di risultare tatticamente centrale grazie alla sua duttilità. Moduli alla amano, infatti, Federico potrà essere utilizzato o come attaccante esterno nel 4-3-3, oppure come laterale a tutta fascia o seconda punta nel 3-5-2. Opzioni che dovrebbero innescare certamente qualche ballottaggio in campo rispetto alle formazioni viste nell'ultimo mese, ma che forniranno anche più piani d'attacco e soluzioni ad Allegri.

Nel dettaglio, a ranghi completi, nel tridente Chiesa dovrebbe giocare con Di Maria e Vlahovic, e a farne le spese sarebbero Milik e Kostic. Ma se il Fideo non dovesse garantire standard elevati, Federico potrebbe essere dirottato a destra e Kostic avanzato di qualche metro per dare corsa ed equilibrio alla squadra. Quanto invece al 3-5-2, le soluzioni potrebbero essere due. Con Chiesa seconda punta, toccherebbe ancora a Milik fargli posto accanto a Vlahovic. Nei panni dell'esterno a tutta fascia, invece, a rotazione Chiesa potrebbe dare il cambio a Kostic e Cuadrado piazzandosi di volta in volta a sinistra o a destra. Tutto con grande duttilità, spirito di adattamento a seconda dell'avversario e dei momenti delle partite. Chiesa è tornato e la Juve ha un'arma in più.