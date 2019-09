Chiellini si opera a Innsbruck. Lesione alla coscia sinistra per De Sciglio 

Giorgio Chiellini, dopo il brutto infortunio che ha comportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro, è partito per Innsbruck, dove verrà operato. Il rientro a Torino è previsto già per giovedì, per iniziare recupero e riabilitazione, ma la sua stagione rimane compromessa. Intanto continuano le grane in difesa per la Juve: De Sciglio, dopo l'infortunio contro il Napoli, si è sottoposto agli esami diagnostici che "hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra". Tra 10 giorni sono previsti nuovi esami per stabilire i tempi di recupero.