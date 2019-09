Juve, Benatia supera Boateng: il marocchino può tornare

IL RINFORZO

L'infortunio di Giorgio Chiellini ha modificato i piani della Juventus, che è tornata a sondare il mercato a caccia di un difensore esperto e affidabile che possa completare il reparto di Sarri. Jerome Boateng, del Bayern Monaco, è un'ipotesi circolata con insistenza nelle ultime ore ma il nome più caldo, al momento, è quello di Medhi Benatia che potrebbe dunque tornare a Torino dopo 8 mesi.

Benatia, 32 anni, rappresenta probabilmente il profilo ideale perché conosce già molto bene l'ambiente e non avrebbe dunque problemi a integrarsi. L'addio alla Juve, lo scorso gennaio, arrivò in seguito ad alcune incomprensioni con Allegri e adesso, dopo otto mesi all'Al Duhail in Qatar, il marocchino potrebbe tornare in bianconero per sostituire capitan Chiellini, fuori causa per almeno metà stagione dopo la rottura del crociato.

