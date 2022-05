Chiellini-Dybala, ultima allo Stadium: l'omaggio di compagni ed ex

Quella di stasera contro la Lazio sarà l'ultima partita all'Allianz Stadium con la maglia della Juventus per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala: il capitano ha annunciato dopo la finale di Coppa Italia il suo addio, la Joya non ha trovato l'accordo con i bianconeri per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno. Sui social arrivano i primi omaggi a due dei grandi protagonisti della storia juventina degli ultimi anni. "In bocca al lupo Leggenda. Per quello che verrà. Qualsiasi cosa sarà, lo farai sempre da primo della classe - ha scritto su Instagram il compagno di mille battaglie Leo Bonucci - Ci legherà sempre quel filo invisibile che ci ha accompagnato in campo, nelle mille battaglie calcistiche, nelle vittorie e nei momenti più difficili. Grazie Capitano. Ti voglio bene". Un post che l'ex Miralem Pjanic ha commentato con un cuoricino. "È il giorno degli applausi, dei saluti e delle lacrime. Meriti tutto questo Giorgio, per la grande persona e per lo straordinario calciatore che sei" è l'attacco del post di Andrea Barzagli, che con Bonucci e Chiellini ha formato la mitica e impenetrabile BBC. Sempre sui social, l'omaggio di Alessandro Del Piero a Dybala: "Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà".