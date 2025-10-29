Logo SportMediaset

ASSISTENTI

Chi arriva alla Juve con Spalletti? Staff quasi deciso: rimane il nodo del preparatore atletico

L'ex ct vorrebbe con se uomini di fiducia: confermati Domenichini e Baldini, da sempre al suo fianco

29 Ott 2025 - 11:04

Luciano Spalletti è sempre più vicino alla Juventus e, di pari passo, iniziano a girare le prime indiscrezioni sullo staff che potrebbe accompagnarlo in questa nuova avventura. Il team che affiancherà l'ex ct, secondo quanto riporta Tuttosport, sarà composto da alcune figure storiche e altri nuovi innesti. 

CHI SARÀ NELLO STAFF DI SPALLETTI

Se per alcune posizioni c'è ancora qualche dubbio, sicura è la figura del vice: Marco Domenichini sarà ancora una volta al fianco di Spalletti come accaduto in tutte le passate esperienze del tecnico da Certaldo. Conferma anche per un altro uomo di fiducia come Daniele Baldini che vestirà di nuovo i panni del collaboratore tecnico. Sulle altre figure invece c'è ancora incertezza.

