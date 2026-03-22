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Abisso, altra bufera social: dal rigore pro Juve al caso Ricci in Milan-Inter

Il rigore concesso alla Juventus contro il Sassuolo riaccende le polemiche su Abisso. Il confronto col mancato rigore di Ricci

22 Mar 2026 - 11:52
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Il calcio di rigore, poi sbagliato da Locatelli, fischiato alla Juventus nel finale della partita contro il Sassuolo ha fatto discutere molto sui social, non tanto per la decisione dell'arbitro Marchetti ma per il comportamento del Var Abisso. Infatti il fischietto si era perso in presa diretta il tocco di mano di Idzes, che contendeva il pallone a Vlahovic, ed è stato richiamato proprio dal Var per una revisione dell'azione, poi giudicata punibile.

Lo stesso Abisso che era Var in Milan-Inter ma aveva ritenuto di non suggerire all'arbitro Doveri di rivedere al monitor il tocco di mano in area di Ricci nel finale, comunque giudicato non punibile dall'Aia a Open Var. "Abisso era anche al Var nel derby..." si legge sui social.

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