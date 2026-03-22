Abisso, altra bufera social: dal rigore pro Juve al caso Ricci in Milan-Inter

Il calcio di rigore, poi sbagliato da Locatelli, fischiato alla Juventus nel finale della partita contro il Sassuolo ha fatto discutere molto sui social, non tanto per la decisione dell'arbitro Marchetti ma per il comportamento del Var Abisso. Infatti il fischietto si era perso in presa diretta il tocco di mano di Idzes, che contendeva il pallone a Vlahovic, ed è stato richiamato proprio dal Var per una revisione dell'azione, poi giudicata punibile.